Таблетки Аугментин – это препарат, относящийся к комбинированным антибиотикам широкого спектра действия. Медикамент помимо таблеток выпускается и в других формах, что делает его использование удобным не только в лечении взрослых, но и в борьбе с болезнями у маленьких детей.

Состав препарата

Аугментин содержит в своем составе два основных действующих вещества. Это:

тригидрат амоксициллина – антибиотик, входящий в группу пенициллинов, характеризующийся широким спектром действия (пагубное влияние на большое количество патогенных бактерий);

клавулановая кислота – вещество, разрушающее стенку бактерий, с помощью которой они могут защищаться от влияния амоксициллина (по сути, клавулановая кислота усиливает действие амоксициллина).

Важно! Чистого амоксициллина с клавулановой кислотой не существует, в препарат всегда добавляются вспомогательные вещества, помогающие сохранить свойства медикамента, увеличить срок хранения.

В зависимости от формы выпуска, в состав могут входить различные вспомогательные вещества. Например, в таблетках это стеарат магния, коллоидный диоксид кремния и др. В порошке для приготовления суспензии для приема внутрь вспомогательные вещества иные: ксантановая камедь, янтарная кислота, ароматизаторы и др.

Формы выпуска и производители

Прием Аугментина значительно облегчает количество форм выпуска. Препарат выпускается в виде:

таблеток по 250+125, 500+125 или 875+125 мг;

порошка для приготовления инъекций с дозировкой 500\100 или 1000\200 мг;

порошка для приготовления суспензии, которая принимается внутрь, с дозировкой 400\57, 200\28,5 и 125\31,25 мг.

Выпуском лекарственного средства на рынок занимается компания «СмитКляйн Бичем ПиЭлСи», расположенная в Великобритании.

Терапевтическое действие

Применение Аугментина необходимо в том случае, когда необходимо помочь организму в борьбе с патогенными бактериями. Главное и единственное действие препарата – антибактериальное. Средство действует на большое количество патогенных микроорганизмов, способных вызывать воспалительные процессы различных органов и систем.

Аугментин помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями кожи, мочеполовой системы, подкожной клетчатки, дыхательной системы. Также его назначают при сепсисе, перитоните, остеомиелите.

Клавулановая кислота, водящая в состав препарата, расширяет спектр его действия. Дополнительно этот компонент не позволяет бактериям в короткие сроки вырабатывать устойчивость к амоксициллину.

Показания к применению

Как и любой лекарственный препарат, Аугментин имеет показания, противопоказания и побочные эффекты. Они указываются в инструкции по применению.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Поражение верхних и нижних дыхательных путей стрептококком, гемофильной палочкой и др. Повышенная чувствительность к основным компонентам или вспомогательным веществам Кандидозное поражение кожных покровов или слизистых оболочек, сыпь, зуд, крапивница Поражение мочеполовой системы, спровоцированное энтерококками, гонококками, стафилококками и др. Наличие в анамнезе желтухи или иных признаков нарушений функций печени при применении сочетания амоксициллина и клавулановой кислоты Обратимые лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия и др. Поражения кожных покровов, вызванные различными видами стафилококка и другими патогенными микроорганизмами Фенилкетонурия (для суспензии) Ангионевротический отек, анафилаксия Инфекции костей и суставов, в том числе и тогда, когда необходима длительная терапия Нарушение функции почек, детский возраст до 3 месяцев (для суспензии) Головные боли, приступы головокружения, судороги, гиперактивность Различенные инфекции, развивающиеся из-за поражения ротовой полости (периодонтит, дентальные абсцессы и др.) Диарея, повышение печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ), тошнота, рвота и др. Другие инфекции (септический аборт, интраабдоминальный сепсис и др.) Интерстициальный нефрит (редкость)

Интересно! Патогенные микроорганизмы, чувствительные к действию амоксициллина можно лечить с помощью Аугментина, так как амоксициллин входит в его состав!

Инструкция по применению

Инструкция по применению Аугментина дает серьезные рекомендации относительно режима дозирования и правил использования медикамента. Необходимо тщательно ее изучить перед началом применения средства.

Общие рекомендации

Перед тем, как начать прием Аугментина, необходимо:

Убедиться в том, что в анамнезе не было случаев аллергии на пенициллины, т.к. описаны случае в том числе и летальных исходов из-за неконтролируемого приступа гиперчувствительности. Препаратом нельзя лечиться в течение длительного времени, так как это способствует развитию устойчивости; Во время лечения рекомендована периодическая оценка состояния почек, печени и системы кроветворения. Поскольку препарат способен провоцировать приступы головокружения, необходимо с осторожностью садиться за руль после его использования.

Важно! Как и другие антибиотики, Аугментин и алкоголь совершенно несочетаемы!

Дозировка и режим приема

Прием Аугментина строго регламентирован по дозам. Детям старше 12 лет и взрослым рекомендуется принимать 11 мл суспензии с дозировкой 400 мг + 57 мг. Такая дозировка равна таблетке 875 мг + 125 мг.

При инфекциях, расцененных как легкие или средней степени тяжести, показано применение 1 таблетки в 250 мг + 125 мг по 3 раза в сутки. При тяжелых инфекциях используют:

500 мг + 125 мг трижды в сутки;

875 мг + 125 мг дважды в сутки.

Необходим контроль эффективности лечения в среднем каждые 14 дней.

Аугментин для детей

Аугментин подходит для лечения детей Расчет дозы проводят в индивидуальном порядке, учитывая массу тела, состояние почек, возраст. При применении суспензии суточную дозу рекомендуется делить на три (каждые 8 часов) или 2 (каждые 12 часов) приема.

Детям до 3-х месяцев не рекомендуется давать более 30 мг\кг\сут. Дозу необходимо делить на два приема, предпочтение отдается суспензии.

Аналоги Аугментина

Как и любой препарат, Аугментин имеет аналоги по действующему веществу и по эффектам. Ими можно при необходимости заменить оригинальный препарат.

По действующему веществу

К аналогам Аугментина по действующему веществу относят:

Амоксиклав – средство, полностью аналогичное Амоксициллину как по составу, так и по рекомендациям по применению, отличается только фирма-производитель;

Экоклав – как и Амоксиклав, является полным аналогом Аугментина;

Флемоклав – препарат-полный аналог Аугментина;

Арлет – еще один полный аналог препарата, обладающий аналогичным составом, показаниями и противопоказаниями, побочными эффектами.

Важно! Сегодня существует много аналогов Аугментина по действующему веществу. Однако не все они содержат в составе еще и клавулановую кислоту!

Аналоги по эффекту

К аналогам Аугментина по эффектам можно отнести любые антибиотики широкого спектра действия. Например:

Супракс – цефалоспорин третьего поколения, сходный по показаниям, но отличающийся по противопоказаниям; Тетрациклин – антибиотик широкого спектра действий, использующийся в тех же случаях, что и Аугментин; Зиннат – цефалоспорин второго поколения, похожий по показаниям, но отличающийся противопоказаниями и побочными действиями и др.

Необходимо помнить о том, что аналоги по эффекту не всегда являются идеальными заменителями. Если необходимо изменить препарат, необходимо одобрение врача!

Отзывы о Аугментине

Препарат Аугментин обладает в основном положительными отзывами среди пациентов и врачей. Доктора отмечают большой выбор лекарственных форм, хорошую для антибиотика пенициллинового ряда переносимость, высокую эффективность медикамента. Важным также считается возможность использовать средство в лечении маленьких детей. Пациенты, как и доктора, в первую очередь отмечают эффективность и хорошую переносимость препарата.

Где купить Аугментин?

Аугментин – рецептурный препарат, как и любой антибиотик. Однако в некоторых аптеках его можно приобрести без рецепта. Делать это не рекомендуется, так как средство должен назначить врач.

Цена на препарат сильно варьируется в зависимости от сети аптек и города. В среднем 14 таблеток с дозировкой 875+125 мг могут стоить от 250 до 350 рублей. Препарат с дозировкой 500+125 мг стоит несколько дешевле от 150 до 180 рублей. Цена на порошок для приготовления суспензии доходит до 250 рублей.

Видео о приеме препарата

Выводы

Аугментин – антибиотик широкого спектра действия, относящийся к группе комбинированных. Он отличается хорошей для пенициллиновой группы переносимостью, высокой эффективностью в отношении большого количества патогенных микроорганизмов. Важным преимуществом является возможность использовать его в лечении маленьких детей.